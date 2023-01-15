Новосибирского губернатора Андрея Травникова попросили помочь с эвакуацией женщины с Бали

Женщина находится в больнице. Фото: предоставлено Натальей Новосельцевой

К губернатору Новосибирской области Андрею Травникову обратилась за помощью семья Новосельцевых.

- Моя мама Елена Новосельцева сейчас на острове Бали и 3 января у нее голове разорвался сосуд, произошло церебральное кровотечение. Мама моментально впала в кому. Папа вылетел к ней. Маме сделали операцию. Проведена трепанация черепа и врачи удалили сгустки крови из правой височно- теменной доли. Стоимость операции составила 750 тысяч рублей, - рассказала КП-Новосибирск Наталья Новосельцева, дочка Елены.

Сейчас женщина в больнице. Как говорит Наталья, находится там очень дорого.

- Вариантов оставаться на Бали совершенно нет никаких. Страховая сумма 3 миллиона 500 тысяч рублей, которая должна быть предоставлена по медицинской страховке, так как это ситуация является страховым случаем, заканчивается очень быстро, - объясняет женщина.

Семья Новосельцевых попросил помощи у губернатора, чтобы он помог с транспортировкой Елены в Россию.

- Мы так как услышали такую информацию, что Новосибирск может предоставить квоту на транспортировку мамы в Россию. Такие квоты предоставляются только в тяжелых, экстренных случаях, именно такой случай сейчас у нас! Или чтобы Травников помог сделать запрос в региональное министерство здравоохранения, чтобы министерство здравоохранения дало разрешение для медицины катастроф (которые занимаются такими случаями), - говорит Наталья. – Так же мы написали в региональное министерство здравоохранения, обращались в Министерство иностранных дел, а также в Консульство на Бали.

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