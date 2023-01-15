В Новосибирске автомобиль сбил пенсионерку и ее 8-летнюю внучку

ДТП произошло на пешеходном переходе. Фото: Госавтоинспекция НСО

Сегодня днем 15 января иномарка сбила женщину и 8-летнего ребенка. ДТП произошло в Заельцовском районе на улице Кропоткина.

- Пенсионерка переходили дорогу по пешеходному переходу. Водитель за рулем иномарки сбил их, - сообщили в Госавтоинспекции НСО.

Женщину и ребенка доставили в больницу.

Сейчас сотрудники ДПС устанавливают все обстоятельства случившегося.

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