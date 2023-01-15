Из тц эвакуировали людей.
Фото: Алёна ПЯТЕНОК
Из новосибирского тц «Сан Сити» эвакуировали людей. Об этом сообщают читатели КП-Новосибирск.
- Мы пришли в кино и сеанс должен был начаться через три минуты. По громкой связи объявили, что объявлена эвакуация. Мы не знаем, что происходит, - рассказала КП-Новосибирск читательница. - Нам сказали, что возврат денег за билеты на прерванный сеанс можно получить в кассе кинотеатров, либо обменять их на другой показ.
Людей выводят через эвакуационные выходы.
Напомним, что сегодня днем из тц уже эвакуировали людей. Произошло срабатывание аварийной сигнализации.
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