Автобус улетел в кювет. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирской области на трассе столкнулись пассажирский автобус и фура. Об этом сообщили подписчики группы АСТ-54.

- На автодороге, между Бердском и Искитимом, не доезжая Сосновки, в сторону Искитима, фура столкнулась с пассажирским автобусом. От удара тягач сложило, он перекрыл движение, образовалась огромная пробка в обе стороны. Автобус улетел в кювет, - написано в посте группы.

Как сообщают очевидцы, пострадавших нет.

На месте работают сотрудники полиции и медики.

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