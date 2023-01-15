Женщина нашла в хлебе таракана. Фото: "АСТ-54"

Жительница Новосибирска нашла таракана в булке хлеба. Об этом она рассказала в группе «АСТ-54».

- Прошу проявить особую бдительность при покупке хлеба и хлебобулочных изделий, - написала автор поста.

На приложенной фотографии таракана можно увидеть невооруженным взглядом. Насекомое «притаилось» прямо на корочке хлеба.

В комментариях под постом собралось больше сотни комментариев:

- Да перестаньте вы покупать эту фирму. Его есть невозможно. Он не вкусный. Куча пекарен и производителей с более вкусным и качественным хлебом.

- Такое ощущение, что его специально вдавили для фотоссесии.

- Подавайте в суд на производителя.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер