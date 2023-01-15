Женщина нашла в хлебе таракана. Фото: "АСТ-54"
Жительница Новосибирска нашла таракана в булке хлеба. Об этом она рассказала в группе «АСТ-54».
- Прошу проявить особую бдительность при покупке хлеба и хлебобулочных изделий, - написала автор поста.
На приложенной фотографии таракана можно увидеть невооруженным взглядом. Насекомое «притаилось» прямо на корочке хлеба.
В комментариях под постом собралось больше сотни комментариев:
- Да перестаньте вы покупать эту фирму. Его есть невозможно. Он не вкусный. Куча пекарен и производителей с более вкусным и качественным хлебом.
- Такое ощущение, что его специально вдавили для фотоссесии.
- Подавайте в суд на производителя.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер