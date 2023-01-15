Долгострой выставили на продажу. Фото: avito.ru

В Новосибирске продают 40-летний долгострой за 599 миллионов рублей. Объявление появилось на одном из городских сайтов. Недостроенное здание находится на пересечении улиц Гусинобродское шоссе и Доватора.

- В составе комплекса торгово-развлекательный центр с общей площадью 14,7 тыс. кв. м. Изначально предполагался как торговый центр формата аутлет/сток, но может быть перепрофилирован под другой тип торгового центра. Изначально здание имело производственное назначение (типография), поэтому может использоваться для производственных нужд. На верхнем этаже – офисы, - говорится в описании.

Так же в комплекс входит парковка, собственная мини-ТЭЦ.

- Отдельно стоящее здание, изначально проектировалось под гостиницу на 70 номеров, может быть перепрофилировано в офисные помещения или общежитие, - добавляет автор объявления.

Общая площадь – 33 000 квадратных метров. Как отмечено в объявлении, объект готов на 80%.

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