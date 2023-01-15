В новосибирской многоэтажке на Забалуева загорелась закрытая квартира

В квартире загорелся балкон. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

В Новосибирске загорелась квартира в многоэтажке. ЧП произошло днем 15 января на улице Забалуева в Ленинском районе.

- На балконе квартиры, расположенной на 4 этаже, горели домашние вещи. Пожарные эвакуировали оттуда 4 человек. В самой квартире никого не было, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Пожар зацепил не только вещи на балконе, но и в комнате. В общей сложности повреждено около 20 квадратных метров.

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