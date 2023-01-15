В Новосибирске из «Сан Сити» эвакуировали людей

Возле ТЦ собрались пожарные машины. Фото: скриншот из видео "Инцидент Новосибирск"
В Новосибирске днем 15 января эвакуировали людей из торгового центра «Сан Сити» . На место приехали пожарные машины. Очевидцы сняли место ЧП на видео. На кадрах видно, что пожарные с мигалками подъехали в ТЦ.
В ГУ МЧС России по Новосибирской области прокомментировали, что произошло.
- Сработала автоматическая пожарная сигнализация, - сообщили КП-Новосибирск в ведомстве.
При осмотре пожарные задымления не обнаружили.
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