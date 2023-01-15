В Новосибирске из «Сан Сити» эвакуировали людей

Возле ТЦ собрались пожарные машины. Фото: скриншот из видео "Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске днем 15 января эвакуировали людей из торгового центра «Сан Сити» . На место приехали пожарные машины. Очевидцы сняли место ЧП на видео. На кадрах видно, что пожарные с мигалками подъехали в ТЦ.

В ГУ МЧС России по Новосибирской области прокомментировали, что произошло.

- Сработала автоматическая пожарная сигнализация, - сообщили КП-Новосибирск в ведомстве.

При осмотре пожарные задымления не обнаружили.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер