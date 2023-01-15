В новосибирском аэропорту не смог взлететь самолет до Якутии

Рейс задержали на три часа.
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Новосибирске в аэропорту «Толмачево» не смог взлететь самолет рейсом «Новосибирск – Мирный (Якутия». Инцидент произошел 14 января, но стало известно об этом только сегодня.
- Прерванный взлет решением экипажа по причине индикации ошибки навигации, - сообщает телеграм-канал «Aviaincident».
Судя по онлайн-табло аэропорта вылет задержали на три часа.
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