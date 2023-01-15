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НовостиПроисшествия15 января 2023 5:58

В Новосибирске трое малолетних детей оказались заблокированы в квартире

Их спасли сотрудники МАСС
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
На место выезжали сотрудники МАСС.

На место выезжали сотрудники МАСС.

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске трое малолетних детей оказались заблокированы в квартире. ЧП произошло в Ленинском районе на улице Забалуева. Об этом рассказали в группе «МАСС (16+)».

- В квартире были 7-летняя девочка, двухлетняя девочка и 3-летний мальчик. В квартиру была заблокирована дверь, - рассказали сотрудники МАСС.

Детей передали родителям. В медицинской помощи они не нуждались.

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