На место выезжали сотрудники МАСС.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
В Новосибирске трое малолетних детей оказались заблокированы в квартире. ЧП произошло в Ленинском районе на улице Забалуева. Об этом рассказали в группе «МАСС (16+)».
- В квартире были 7-летняя девочка, двухлетняя девочка и 3-летний мальчик. В квартиру была заблокирована дверь, - рассказали сотрудники МАСС.
Детей передали родителям. В медицинской помощи они не нуждались.
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