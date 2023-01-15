Расписание ЕГЭ и ОГЭ в Новосибирске 2023: стали известны даты экзаменов

Стало известно расписание экзаменов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Министерстве образования Новосибирской области опубликовали расписание ЕГЭ и ОГЭ. Информация появилась на их сайте.

Известно, что досрочный период сдачи ЕГЭ состоится с 20 марта по 19 апреля.

- Откроют основной период ЕГЭ 26 мая экзамены по географии, литературе и химии. Традиционно для проведения ЕГЭ по информатике, и ИКТ, и раздела «Говорение» экзамена по иностранным языкам единым расписанием предусмотрено по два дня, - говорится на сайте регионального Минобра.

ЕГЭ по русскому языку проведут 29 мая, экзамен по математики базового и профильного уровня поставили на 1 июня.

16 и 17 июня будет проходить экзамен по разделу «Говорение», 19 и 20 июня выпускники сдадут информатику и ИКТ.

5 июня одиннадцатиклассники сдадут историю и физику, 8 июня – обществознание, 13 июня пройдет экзамен по биологии и письменная часть по иностранным языкам.

- Проведение ОГЭ для выпускников 9 классов также разделено на три периода: досрочный (с 21 апреля по 16 мая), основной (с 24 мая по 1 июля) и дополнительный (с 4 по 23 сентября), - уточнили в минобре.

Основной период сдачи экзаменов закончится 1 июля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер