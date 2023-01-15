По предварительной информации пострадавших нет. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске три машины столкнулись на улице Большевистской. Данную информацию подтверждает сервис «2Gis». ДТП произошло недалеко от автобусной остановки «Карьер Борок» утром 15 декабря.

Как сообщают очевидцы, автомобили перегородили несколько полос. Из-за этого движение по главной транспортной артерии города было затруднено.

По предварительным данным, пострадавших нет.

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