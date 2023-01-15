Больных распределили по другим медучреждениям. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске перегружено пульмонологическое отделение в БСМП №2. Об этом стало известно из приказа на сайте регионального Минздрава. Как уточнили в документе, пациентов будут отправлять в другие больницы в целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в стационарах.

С 12 января по 14 января больных из Советского района будут отвозить в ЦКБ, с 15 по 18 января в горбольницу №3.

Из Октябрьского района пациентов с 11 по 12 января отправляли в горбольницу № 12.

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