На мосту произошло сразу две аварии. Фото: скриншот из видео "АСТ-54"

В Новосибирске на Винаповском мосту столкнулись четыре авто. Об этом сообщили подписчики паблика «АСТ-54».

- Два седана Volkswagen Polo с одной стороны, и хэтчбек Ford Fusion с универсалом Subaru Outback — с другой, - рассказали очевидцы группе.

Как уточнили в Госавтоинспекции, оба ДТП оформлены с материальным ущербом. Информации о пострадавших не поступало.

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