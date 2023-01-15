На мосту произошло сразу две аварии. Фото: скриншот из видео "АСТ-54"
В Новосибирске на Винаповском мосту столкнулись четыре авто. Об этом сообщили подписчики паблика «АСТ-54».
- Два седана Volkswagen Polo с одной стороны, и хэтчбек Ford Fusion с универсалом Subaru Outback — с другой, - рассказали очевидцы группе.
Как уточнили в Госавтоинспекции, оба ДТП оформлены с материальным ущербом. Информации о пострадавших не поступало.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер