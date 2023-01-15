Новосибирск засыплет снегом после потепления до -9

Синоптики обещают новосибирцам снегопады на протяжении всего дня. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске в воскресенье, 15 января, потеплеет до -9 градусов. Синоптики также обещают горожанам снегопады на протяжении всего дня.

— В воскресенье, 15 января, будет облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, метель, днем небольшой снег. На дорогах снежные заносы, сильная гололедица, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ночью температура опустится до -13…-15 градусов, днем потеплеет до -9…-11. Ветер будет дуть со средней скоростью 5-10 метров в минуту.

Аналогичный прогноз дает и сервис Яндекс. Погода. Местные синоптики обещают новосибирцам температуру воздуха в районе -10…-12 градусов, пасмурную погоду и снегопады.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер