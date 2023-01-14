«Убежал от сестры по пути на тренировку»: в Новосибирске пропал 8-летний мальчик

Ребенок пропал по пути на тренировку. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске ищут 8-летнего Даниила Гуменюка. Мальчик пропал в Заельцовском районе вечером в субботу, 14 января.

— Мальчик ранее не пропадал. Сегодня около шести часов вечера он шел с сестрой на тренировку, но в какой-то момент убежал от нее. На тренировку мальчик так и не добрался, домой тоже не вернулся. Сейчас наши волонтеры выехали на активный поиск, — рассказали КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».

Приметы: рост 134 сантиметра, худощавое телосложение, русые волосы, голубые глаза. На момент своего исчезновения был одет в красно-черную куртку с мехом на капюшоне, черные штаны, темно-синюю шапку, черные ботинки, серый шарф и темно-синие варежки. С собой у него был красный рюкзак для обуви.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Даниил или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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