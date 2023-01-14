В Новосибирске в запертой квартире нашли тело 59-летнего мужчины

В Новосибирске в ночь на 14 января в запертой квартире нашли тело 59-летнего мужчины.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
В Новосибирске в ночь на 14 января в запертой квартире нашли тело 59-летнего мужчины. На месте работали спасатели МАСС.
— Примерно в час ночи сотрудники прибыли на вызов в доме на улице Петухова Кировского района Новосибирска. Дверь была заблокирована, хозяин жилья не отвечал, — рассказали спасатели МАСС. — Спасатели обеспечили доступ в квартиру, где обнаружили 59-летнего мужчину без признаков жизни.
Тело новосибирца передали полиции для дальнейших разбирательств.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер