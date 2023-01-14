«Спилили еще перед Новым годом»: жители Кировского района Новосибирска жалуются на кучу сваленных на обочине веток

Куча хвороста лежит на Затулинке на улице Зорге. Фото: предоставлено местной жительницей

Новосибирцы пожаловались на рабочих, которые спилили и бросили ветки у дороги в Кировском районе. О проблеме в группе «АСТ-54» рассказала одна из местных жительниц.

Куча хвороста лежит на Затулинке на улице Зорге.

− Рабочие спилили деревья еще перед Новым годом. И до сих пор этот срач не убрали, − выразила свое недовольство сибирячка.

Женщина отметила, что для проезда транспорта доступна только одна полоса. При этом спиленные деревья доставляют проблемы не только водителям.

Дело в том, что их облюбовали местные дети. Родители переживают, что во время активных игр кто-то может случайно напороться на острые ветки.

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