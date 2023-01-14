В Новосибирске в торговом центре вывесили фото воров на дверях магазина

Такое объявление появилось на дверях магазина.
Фото: Виктория МИНАЕВА
В Новосибирске в торговом центре «Вереница» один из магазинов решил необычно бороться с ворами. Его сотрудники вывесили на своей двери фото людей, которые воровали у них продукты. А рядом повесили листок с надписью «Внимание, воры».
- Боремся с ворами как можем. Это помогло нам отпугнуть жуликов с фото, - рассказали КП-Новосибирск в магазине.
Однако юристы говорят, что такой способ борьбы с жуликами незаконен:
- Согласно статье 152.1 гражданского кодекса РФ «Охрана изображения гражданина», использование фото человека без его согласия недопустимо. Если бы снимки использовались правоохранительными органами как ориентировка, это одна ситуация. А здесь их вывесил магазин. Люди, которые изображены на фото, вправе потребовать их убрать, - пояснил КП-Новосибирск адвокат Михаил Спиридонов. - Кроме того, использование фото без разрешения - это нарушение личных неимущественных прав. За которое люди, изображенные на снимке, могут потребовать компенсации морального вреда
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