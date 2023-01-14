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НовостиОбщество14 января 2023 12:19

В Новосибирске в торговом центре вывесили фото воров на дверях магазина

Сотрудники торговой точки уверют, что эти люди воруют продукты
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
Такое объявление появилось на дверях магазина.

Такое объявление появилось на дверях магазина.

Фото: Виктория МИНАЕВА

В Новосибирске в торговом центре «Вереница» один из магазинов решил необычно бороться с ворами. Его сотрудники вывесили на своей двери фото людей, которые воровали у них продукты. А рядом повесили листок с надписью «Внимание, воры».

- Боремся с ворами как можем. Это помогло нам отпугнуть жуликов с фото, - рассказали КП-Новосибирск в магазине.

Однако юристы говорят, что такой способ борьбы с жуликами незаконен:

- Согласно статье 152.1 гражданского кодекса РФ «Охрана изображения гражданина», использование фото человека без его согласия недопустимо. Если бы снимки использовались правоохранительными органами как ориентировка, это одна ситуация. А здесь их вывесил магазин. Люди, которые изображены на фото, вправе потребовать их убрать, - пояснил КП-Новосибирск адвокат Михаил Спиридонов. - Кроме того, использование фото без разрешения - это нарушение личных неимущественных прав. За которое люди, изображенные на снимке, могут потребовать компенсации морального вреда

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