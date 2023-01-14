В Новосибирске 54-летняя сиделка зарезала пенсионера и получила 8 лет колонии

Женщина убила пенсионера и получила срок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске 54-летняя женщина получила 8 лет колонии за убийство пенсионера. Убийство произошло вечером 9 февраля 2022 года на улице Комсомольской.

Подсудимая выпивала с сожителем, в ходе ссоры он схватил ее за руку. Тогда женщина взяла нож и ударила собутыльника ножом в сердце. От удара мужчина скончался на месте.

Полиция задержала подозреваемую, следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Подсудимая признала вину, рассказала, что дружила с убитым 12 лет. Бывшие коллеги несколько раз в месяц выпивали. Подсудимая проживала у мужчины бесплатно, заботясь о пенсионере. В квартире также проживали дочь убитого, ее сожитель и двое маленьких детей.

- Подсудимая на следствии поясняла, что якобы машинально ударила сожителя ножом, без намерения убить его. Суд признал 54- летнюю виновной в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего и назначил ей восемь лет колонии общего режима, а также выплату более 872 тысяч рублей морального вреда. Новосибирский областной суд отклонил апелляционную жалобу подсудимой, - сообщила КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской обалсти Екатерина Махова. - Приговор вступил в законную силу.

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