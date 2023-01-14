В Новосибирске девочка едва не попала под автобус, поскользнувшись на переходе

Школьница девочка едва не попала под колеса автобуса, поскользнувшись на пешеходном переходе.

В Новосибирске школьница девочка едва не попала под колеса автобуса, поскользнувшись на пешеходном переходе. Произошедшее засняли на видео очевидцы и выложили в сеть.

— Пешеходный переход между домами Курчатова № 13 и № 18 зачастую игнорируется водителями, особенно автобусов и маршруток, которые ездят там каждый день по несколько раз и всё равно не притормаживают, — цитирует очевидцев паблик Вконтакте «АСТ-54», где был выложен ролик.

Жители также пожаловались на то, что пешеходный переход редко чистят и практически покрыт ледяной коркой, по которой пешеходам приходится ходить. А ведь за расположенным недалеко домом на улице Курчатова, 13 находится школа и по этой дороге часто ходят дети.

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