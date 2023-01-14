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НовостиОбщество14 января 2023 8:31

В Новосибирске девочка едва не попала под автобус, поскользнувшись на переходе

Произошедшее засняли на видео очевидцы
Галина СИМОНОВА
Школьница девочка едва не попала под колеса автобуса, поскользнувшись на пешеходном переходе.

Школьница девочка едва не попала под колеса автобуса, поскользнувшись на пешеходном переходе.

В Новосибирске школьница девочка едва не попала под колеса автобуса, поскользнувшись на пешеходном переходе. Произошедшее засняли на видео очевидцы и выложили в сеть.

— Пешеходный переход между домами Курчатова № 13 и № 18 зачастую игнорируется водителями, особенно автобусов и маршруток, которые ездят там каждый день по несколько раз и всё равно не притормаживают, — цитирует очевидцев паблик Вконтакте «АСТ-54», где был выложен ролик.

Жители также пожаловались на то, что пешеходный переход редко чистят и практически покрыт ледяной коркой, по которой пешеходам приходится ходить. А ведь за расположенным недалеко домом на улице Курчатова, 13 находится школа и по этой дороге часто ходят дети.

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