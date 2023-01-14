Полицейские спасли замерзающего новосибирского дальнобойщика на трассе под Самарой

Полицейские спасли дальнобойщика на трассе. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области

Полицейские спасли замерзающего на трассе дальнобойщика, который возвращался в Новосибирск. ЧП случилось на трассе «М-5 Урал» в Самарской области.

Вечером 12 января лейтенант полиции Фанис Мустакимов и капитан полиции Алексей Иванов патрулировали трассу и обнаружили припаркованный большегруз Mercedes-Benz. Сотрудники ДПС остановились и решили проверить машину. Учитывая погодные условия, в – 30 градусов, сотрудники полиции поспешили к машине.

- Водитель, который возвращался из дальней командировки с Юго-Западной Азии в Новосибирск, рассказал инспекторам, что у грузовика замерзло топливо, а в одиночку запустить двигатель и продолжить движение дальнобойщик не смог, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Водителю помогли отогреться и купить запчасти. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области

Замерзавшего мужчину пересадили в служебное авто, напоили горячим чаем, помогли купить запчасти и запустить двигатель большегруза. После этого сотрудники ДПС вернулись на маршрут патрулирования.

Пользователи соцсетей похвалили поступок полицейских:

-Сколько таких стоит. Люди будьте добры, остановитесь и узнайте нужна ли помощь, - написал местный житель.

- Заливайте качественное дизельное топливо. Чтобы не кристаллизовалось на морозе, - советует подписчик.

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