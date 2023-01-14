Новосибирцы собрали средства на слуховые аппараты детям, сдав тонны пластиковых крышечек

Тонны крышечек позволили купить слуховые аппараты детям. Фото: группа движения «Полезные крышечки» «ВКонтакте».
Новосибирцы собрали 212 тысяч рублей детям, сдавая пластиковые крышечки на переработку. Итоги акции подвели координаторы движения «Полезные крышечки» в группе «ВКонтакте».
В кулинарной студии для детей с инвалидностью прошло вручение слуховых аппаратов, приобретенных на средства от сбора пластиковых крышечек. 13 января их получили брат и сестра. Дети родились с тяжелой формой тугоухости в многодетной семье глухих родителей.
- Всего в 2022 году участники акции «Полезные крышечки» сдали 8 тонн 711 килограммов пластиковых крышечек, - сообщили координаторы «Полезных крышечек».
Собранные крышечки сдали за 211 тысяч рублей. Стоимость четырех слуховых аппаратов составила 172 тысячи рублей. Еще 40 тысяч волонтеры перечислили общественной организации «Счастье слышать!».
В конкурсе участвовали 99 учреждений и организаций Новосибирска. В течение пяти лет новосибирцы сдали более 35 тонн пластиковых крышечек. Самое большое количество крышечек за 5 лет собрали в школе № 207 - 2 тонны 195 килограммов.
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