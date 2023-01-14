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НовостиПроисшествия14 января 2023 6:44

В Новосибирске случилось ДТП с пятью пострадавшими: двое из них — дети

В Новосибирске в ДТП пострадали двое детей и трое взрослых
Галина СИМОНОВА
В ДТП пострадали 5 человек. Фото: Госавтоинспекция по Новосибисрку

В ДТП пострадали 5 человек. Фото: Госавтоинспекция по Новосибисрку

В Ленинском районе Новосибирске утром 14 января случилось ДТП. В Аварии пострадали пять человек.

— 33-летний водитель «Лады Весты» ехал по улице Котовского со стороны улицы Ватутина. У дома на улице Пермитина он столкнулся с «Киа Рио», за рулем которой был 32-летний водитель, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

В ДТП пострадали пять человек. В их числе водитель «Киа» и четыре пассажира: двое детей 13 и 7 лет и двое взрослых 41 и 39 лет. На месте работал экипаж ДПС.

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