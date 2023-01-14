В Новосибирской области 6 человек пострадали в жестком ДТП машрутки с фурой

По словам очевидцев, в ДТП пострадали 6 человек. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирской области на Краснояровском шоссе произошло жесткое ДТП ГАЗели с фурой. По словам очевидцев, авария случилась в ночь на субботу, 14 января.

— Столкновение произошло ночью в 0:30. В аварии поучаствовали ГАЗель и фура. Травмы получили 6 человек, — пишет паблик Вконтакте «АСТ-54», ссылаясь на очевидцев.

В Госавтоинспекции по области аварию пока никак не прокомментировали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер