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НовостиОбщество14 января 2023 3:20

В Новосибирске до 19 января сузят проезд на перекрестке Немировича-Данченко и Станиславского

Об этом сообщили в мэрии города
Галина СИМОНОВА
Ограничение связано с работами на теплотрассе.

Ограничение связано с работами на теплотрассе.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске с 13 до 19 января на 11 метров сузят проезжую часть на перекрестке улиц Немировича-Данченко (в районе дома № 32) и Станиславского (на 2 метра).

— Ограничение связано с проведением ремонтных работ на теплотрассе, — сообщили в мэрии Новосибирске.

Водителей просят быть осторожными, внимательно относиться к знакам и соблюдать правила дорожного движения.

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