В Новосибирске до 19 января сузят проезд на перекрестке Немировича-Данченко и Станиславского

Ограничение связано с работами на теплотрассе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске с 13 до 19 января на 11 метров сузят проезжую часть на перекрестке улиц Немировича-Данченко (в районе дома № 32) и Станиславского (на 2 метра).

— Ограничение связано с проведением ремонтных работ на теплотрассе, — сообщили в мэрии Новосибирске.

Водителей просят быть осторожными, внимательно относиться к знакам и соблюдать правила дорожного движения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер