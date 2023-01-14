В Новосибирске до 19 января сузят проезд на перекрестке Немировича-Данченко и Станиславского

Ограничение связано с работами на теплотрассе.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске с 13 до 19 января на 11 метров сузят проезжую часть на перекрестке улиц Немировича-Данченко (в районе дома № 32) и Станиславского (на 2 метра).
— Ограничение связано с проведением ремонтных работ на теплотрассе, — сообщили в мэрии Новосибирске.
Водителей просят быть осторожными, внимательно относиться к знакам и соблюдать правила дорожного движения.
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