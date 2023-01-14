Врачи вылечили мужчину, который кашлял при повороте головы

44-летний пациент жаловался на частые приступы кашля, которые возникали у него, когда он поворачивал голову. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Врачи Жуковской больницы вылечили мужчину с редким синдромом Игла. 44-летний пациент жаловался на частые приступы кашля, которые возникали у него, когда он поворачивал голову. Медики также диагностировали у него хроническое воспаление миндалин.

— У пациента нашли удлиненный шиловидный отросток височной кости и окостенелую шилоподъязычную связку. Мы удалили миндалину, выделили 3, 5-сантиметровый шиловидный отросток и шилоподъязычную связку и удалили их, решив две проблемы пациента — тонзиллит и редкий синдром Игла, — рассказал изданию NEWS.ru лор-врач Владислав Демидкин.

Операция прошла успешно и заняла около 40 минут.

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