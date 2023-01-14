В Росстате рассказали, кто чаще всего обращается за помощью к целителям

В Росстате рассказали о том, кто чаще всего обращается за помощью к целителям. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Росстате рассказали о том, кто чаще всего обращается за помощью к целителям. Как показывает статистика, около 2% больных, которые не обращаются к врачу, идут к целителям, магам, экстрасенсам и знахарям.

— Среди мужчин таких 1, 7%, среди женщин — 2, 2%. Чаще других к помощи целителей прибегают руководители разного уровня (2, 3%) и специалисты высокой квалификации (2, 3%). Для сравнения: 1, 8% неквалифицированных рабочих обращаются к подобным услугам, — рассказали в Росстате в ответ на запрос издания NEWS. ru.

Статистика также показала, что к помощи оккультистов чаще всего прибегают люди, работающие в профессиях, которые можно охарактеризовать как безопасные. А вот люди, которые трудятся в опасных сферах, с меньшей вероятностью пойдут на прием к магам.

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