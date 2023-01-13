В Новосибирске подъезд на Шевелева затопило кипятком из-за коммунальной аварии

Пол в подъезде затопило водой. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске в доме на улице Виктора Шевелева, 22 случилась коммунальная авария. О произошедшем рассказали в соцсетях очевидцы.

— В нежилой квартире прорвало трубу с горячей водой. Затопило всех жильцов в подъезде, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

На кадрах ролика, снятого очевидцами, видно, что пол в подъезде затоплен водой. Она буквально ручьем бежит по лестнице к нижним этажам.

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