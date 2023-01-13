В Новосибирской области ищут 49-летнего мужчину в валенках и камуфляжной куртке

В селе Тальменка Искитимского района Новосибирской области ищут 49-летнего Александра Гаврикова. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В селе Тальменка Искитимского района Новосибирской области ищут 49-летнего Александра Гаврикова. Мужчина пропал 10 января: он вышел из дома и не вернулся назад.

— Приметы: рост 185 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы с проседью, карие глаза. Носит усы, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в зеленую камуфляжную куртку, темно-синие брюки, коричневые валенки на резиновой подошве и черную шапку.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находится Александр Владимирович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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