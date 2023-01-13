Автобус «Новосибирск-Усть-Каменогорск» вылетел в кювет и врезался в столб

Автобус вылетел с дороги и врезался в столб. Фото: ГУ МЧС по НСО

В Новосибирской области рейсовый автобус, ехавший из Новосибирска в Казахстан, вылетел в кювет и врезался в столб. ДТП случилось на трассе Р-256 между Безменово и Тальменкой вечером 13 января.

— В 21:20 поступило сообщение о съезде в кювет пассажирского автобуса в 500 метрах от перекрестка «Майский-Ярки». Направлялся автобус в Усть-Каменогорск, — сообщили в областном МЧС. — В салоне находилось 28 человек, включая двух водителей.

В ДТП пострадал водитель, находившийся в момент случившегося за рулем. Его доставили в Черепановскую ЦРБ. Пассажиров автобуса отправили в конечную точку попутным транспортом.

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