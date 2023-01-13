Председатель Заксобрания Новосибирской области поздравил журналистов с днем печати

Андрей Шимкив поздравил журналистов с днем печати. Фото: Заксобрание НСО

В День Российской печати 13 января, Председатель Заксобрани Новосибирской области Андрей Шимкив наградил победителей регионального конкурса журналистов — авторов материалов о работе регионального парламента.

Конкурс был объявлен в начале 2022 года. Любой сотрудник электронных и печатных СМИ мог подать заявку на участие в конкурсе, начиная с 1 февраля 2022 года и по 1 октября 2022 года включительно.

Конкурсная комиссия под председательством первого вице-спикера Законодательного Собрания Андрея Панфёрова в итоге получила 54 работы от журналистов 30 изданий. На итоговом заседании, в котором принимали участие руководители аппарата Законодательного Собрания и депутаты, обсуждался уже шорт-лист из 18 работ — по шесть в каждой из трех номинаций.

Сегодня на торжественном подведении итогов конкурса Председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив поблагодарил журналистов за работу в прошедшем году.

— У вас, журналистов, особая профессия! Корреспондент — это человек, который должен знать всё, чтобы осветить острые вопросы, которые мы ставим на сессиях и от которых не отходим — всегда держим принципиальную позицию. Любая острая тема, которая поднимается в Законодательном Собрании, — вы ее должны знать досконально, лучше депутатов, потому что вам надо простым человеческим языком рассказать людям, что и как. Это на самом деле очень сложно, — отметил Андрей Шимкив. — Даже когда некоторые вещи появляются впервые — вы должны на опережение все знать. Вы — люди, которые формируют общественное мнение, а это дорогого стоит. Поверьте, от вас люди ждут правды! Когда пишете честно, как есть, — все ваши рейтинги и все остальное только от этого!

Андрей Шимкив вручил победителям конкурса награды Законодательного Собрания. Девять журналистов получили от спикера регионального парламента ценные призы и дипломы. Благодарственными письмами награждены восемь участников конкурса.

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