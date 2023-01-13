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НовостиОбщество13 января 2023 16:34

Во второй половине января Новосибирск накроют две магнитные бури

Они пройдут 19 и 26 января
Надежда КАСЬЯНОВА
Магнитные бури пройдут 19 и 26 января.

Магнитные бури пройдут 19 и 26 января.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Во второй половине января в Новосибирск придут две магнитные бури. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

— 19 и 26 января ожидаются слабые магнитные бури — пятого уровня из десяти возможных. Магнитосферные возмущения будут ощущаться 20 и 27 января, — сообщили в лаборатории.

Ухудшения состояния в эти дни могут почувствовать метеочувствительные люди, а также те, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний.

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