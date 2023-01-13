Во второй половине января Новосибирск накроют две магнитные бури

Магнитные бури пройдут 19 и 26 января.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Во второй половине января в Новосибирск придут две магнитные бури. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
— 19 и 26 января ожидаются слабые магнитные бури — пятого уровня из десяти возможных. Магнитосферные возмущения будут ощущаться 20 и 27 января, — сообщили в лаборатории.
Ухудшения состояния в эти дни могут почувствовать метеочувствительные люди, а также те, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний.
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