Врач-невролог рассказала, какой стиль плавания выбрать при болях в спине

При болях в пояснице лучше выбрать кроль или брасс. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врач-невролог Талдомской ЦРБ Екатерина Семенова, рассказала, как правильно подобрать стиль плавания при болях в спине. По ее словам, вовсе не стоит использовать стиль баттерфляй из-за его резких движений.

— Если боль в шейном отделе позвоночника, то больше подходит плавание на спине, если боль в пояснице, то либо брасс, либо кроль, — пояснила Семенова в беседе с NEWS.ru.

Невролог добавила, что плавать на боку неправильно. Все дело в том, что напряжение на мышцы должно распределяться равномерно и симметрично, а не на отдельные их группы.

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