В Новосибирской области следователи проверят аварийный дом, где живет 62-летняя пенсионерка

Следователи проверят аварийный дом в селе Новоцилинное, где живет 62-летняя пенсионерка. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области следователи проверят аварийный дом в селе Новоцилинное, где живет 62-летняя пенсионерка. Он был признан непригодным для жилья и подлежащим сносу еще в 2018 году.

— По данному факту следователями проводится процессуальная проверка, — сообщили в областном СК.

Следователи выяснят, была ли в действиях специалистов, ответственных за переселение из аварийного жилья, халатность.

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