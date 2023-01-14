Унесет ветром: сильный снегопад и метели придут в Новосибирск

В Новосибирск придет метель. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В субботу, 14 января, в Новосибирске будет не слишком холодно, но при этом очень ветрено. Синоптики обещают потепление ночью до -15...-17 и днем до -11...-13.

— Будет облачно с прояснениями, небольшой, днем местами умеренный снег. Днем местами метель. На дорогах местами снежные заносы, сильная гололедица. Западный ветер будет дуть со скоростью до 18-20 метров в секунду, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью будет холоднее: температура опустится до -14…-19, местами до -24. Днем будет -9…-13. На улицах поджидает метель, гололедица и снежные заносы.

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