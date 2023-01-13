В Новосибирске пенсионерка умерла после падения на скользком тротуаре. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Новосибирске пенсионерка умерла после падения на скользком тротуаре. Женщина имела серьезное заболевание, которое развилось после полученных из-за гололеда травм.

— В апреле 2021 года пожилая женщина поскользнулась и упала на пешеходной дорожке во дворе многоквартирного дома в Калининском районе города и была госпитализирована в медицинское учреждение. После прохождения лечения в июле 2021 года женщина скончалась, — сообщили в областном Следственном комитете.

Следователи возбудили уголовное дело после случившегося по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей).

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