Трихолог рассказала о вреде окрашивания волос в подростковом возрасте

У несовершеннолетних может возникнуть аллергия на краситель. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Трихолог-дерматовенеролог Татьяна Егорова рассказала, к чему может привести окрашивание волос в детском и подростковом возрасте. Слова эксперта приводит News.ru.

Врач отметила, что у несовершеннолетних не исключено возникновение аллергии на краситель.

− Если окрасить волосы ребенку, то у него может возникнуть кожный дерматит, а у подростков в возрасте 13-15 лет могут возникнуть схожие со взрослыми проблемы, в частности аллергическая реакция, − объяснила Татьяна Егорова.

Однако если работу будет выполнять профессионал в салоне, то проблемы вряд ли появятся. Здесь также важно подобрать краску хорошего качества.

От плохой краски сильно пострадают волосы. В худшем случае они начнут отваливаться у корней.

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