Переехавшая из Новосибирского зоопарка в Калининградский самка кенгуру внезапно родила

Самка кенгуру оказалась беременной. Фото: Калининградский зоопарк

Из Новосибирска в Калининград перевезли самку кенгуру. Сотрудники местного зверинца удивились, когда в один из дней обнаружили в ее сумке на животе детеныша. Оказалось, что кенгуру-путешественница была беременной, пишет «Сибкрай».

Животное зовут Луна. Ранее самка проживала на территории Новосибирского зоопарка имени Шило. Потом ее отправили в Калининградский зоопарк.

Принимающая сторона даже не догадывалась о том, что кенгуру находится в положении.

− Бывает так − идете вы в магазин покупать, например, апельсины. Приходите домой и обнаруживаете, что вам по цене пяти апельсинов продали шесть. Приятно! – написали работники зверинца в социальной сети «ВКонтакте».

Пока малыш не покидает мамину сумку.

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