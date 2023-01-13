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НовостиОбщество13 января 2023 13:09

Более 2500 преступлений против несовершеннолетних совершено в Новосибирской области

Данные приведены за 2022 год
Анастасия ХРОМЫХ
В Новосибирской области было совершено более 2500 преступлений против несовершеннолетних.

В Новосибирской области было совершено более 2500 преступлений против несовершеннолетних.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области было совершено более 2500 преступлений против несовершеннолетних. Об этом «ЧС-Инфо» сообщил исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области полковник юстиции Антон Бадулин.

По словам Антона Бадулина, было возбуждено более 500 уголовных дел. В суд направили 300 дел.

− Каждое преступление с участием несовершеннолетнего − резонанс. И неважно, умышленное это преступление или совершенное по неосторожности, − отметил полковник юстиции.

Как только следователи получают сообщение о преступлении в отношении несовершеннолетнего, они сразу же включаются в работу, рассказал сотрудник ведомства. Проводится всесторонняя проверка, принимаются меры по устранению причин и условий, которые способствовали совершению данного преступления.

Особое внимание следователи уделяют воспитательным и профилактическим беседам с воспитанниками подшефных детских учреждений и школьниками. Им объясняют, чем опасно девиантное поведение и какие правила в быту нужно соблюдать.

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