Глава новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков покинул свой пост

Андрей Колмаков покинул должность директора Новосибирского филиала СГК. Фото: sibgenco.ru

Андрей Колмаков покинул должность директора Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании». Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.

О том, что Колмаков покинул свой пост, стало известно в пятницу, 13 января. Эту должность он занимал с 2018 года. Кто сменит его на этой работе — пока неизвестно.

Как сообщается на сайте СГК, Андрей Колмаков родился в Новосибирске в 1966 году, закончил сначала Томский госуниверситет, а потом НГТУ по специальности «Экономика и управление на предприятии». До того, как стать директором новосибирского филиала СГК, он руководил МУП «Энергия», а также был главой Департамента энергетики и ЖКХ мэрии города.

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