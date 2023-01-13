Загруженность городских дорог сейчас составляет 8 баллов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пробки в Новосибирске вечером 13 января 2023 года сковали оба берега. По данным сервиса 2ГИС, загруженность городских дорог сейчас составляет 8 баллов.
На правом берегу затор образовались на таких улицах как Фабричная, Большевистская, Восход, Кирова, Добролюбова, Кошурникова, Фрунзе, Вокзальная магистраль, Красный проспект, Семьи Шамшиных, Нарымская, Дуси Ковальчук, Ипподромская, Мочищенское шоссе и Богдана Хмельницкого.
На левом берегу пробки образовались на улицах Котовского, Немировича-Данченко, Станционная, проезд Энергетиков, Ватутина, Титова, Сибиряков-Гвардейцев, Петухова, Комсомольская и Советское шоссе.
Проезд также затруднен по Димитровскому и Октябрьскому мосту в сторону левого берега.
Горожане, застрявшие в пробках, коротают время, упражняясь в остроумии в комментариях на сервисе 2ГИС:
— Кто-нибудь, поделитесь едой!
— Это после морозов все оттаяли?
— В городе выпал снег и стало видно людей, не умеющих водить, — пишут новосибирцы.
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