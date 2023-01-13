Под Новосибирском экс-председатель садоводческого кооператива с подельником незаконно купили землю на 270 тысяч

Мужчины незаконно приобрели земельные участки на 270 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экс-председатель садоводческого кооператива Новосибирского района и его 38-летний подельник незаконно купили землю на 270 тысяч рублей. Их обвиняют по статье 159 УК РФ за мошенничество. Максимальное наказание, которое грозит мужчинам — 5 лет колонии.

— С 7 июня 2017 по 27 июня 2019 года экс-председатель садоводческого кооператива решил обманным путем приобрести право собственности на садовые участки, которые располагались в границах возглавляемого им кооператива, но принадлежали Толмачевскому сельсовету. Мужчина вместе с подельником решили сфальсифицировать документы о якобы купле-продажи участков, чтобы получить их в собственность. Таким способом мошенники смогли приобрести землю на сумму более 270 тысяч рублей, — рассказали в региональном Следственном комитете.

Мужчины свою вину признали. Дело передано в суд.

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