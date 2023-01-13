Новосибирских водителей назвали самыми невоспитанными

Новосибирских водителей считают самыми невоспитанными. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирских водителей считают самыми невоспитанными. Такие данные показал опрос, проведенный сервисом SuperJob.

В опросе приняли участие жители 16 городов. Среди них – Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Новосибирск и другие.

Респондентов попросили по 5-бальной шкале оценить поведение водителей на улицах их города. Учитывалось соблюдение ПДД и отношение к другим участникам дорожного движения – автовладельцам и пешеходам.

На последнем месте оказались водители из Новосибирска. Оценку 2,7 они получили от пешеходов и 3,0 – от тех, кто ездит за рулем.

Интересно, что такой же опрос проводился в 2021 году. Тогда поведение новосибирских водителей на дорогах пешеходы оценили в 2,5 балла. Сами водители – в 2,8 балла. То есть можно заметить небольшой прогресс.

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