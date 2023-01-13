В Новосибирске ввели в эксплуатацию более 1,2 миллиона квадратов жилья

В Новосибирске сдали в эксплуатацию более 1,2 миллиона метров квадратных жилья.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске сдали в эксплуатацию более 1,2 миллиона метров квадратных жилья. Данные приведены за 2022 год.
Как сообщили в Управлении архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска, в среднем на одного человека ввод жилой площади составил 0,76 квадрата.
Общая площадь построенных многоэтажных домов − 1,33 миллиона метров квадратных. Это 93 многоэтажки и 20 143 квартиры.
− На комплексных площадках введено 49 домов общей площадью 548 286 метров квадратных, − отметили в муниципалитете.
«Под ключ» сдано 12% квартир в новостройках.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер