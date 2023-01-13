В Новосибирске ввели в эксплуатацию более 1,2 миллиона квадратов жилья

В Новосибирске сдали в эксплуатацию более 1,2 миллиона метров квадратных жилья. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске сдали в эксплуатацию более 1,2 миллиона метров квадратных жилья. Данные приведены за 2022 год.

Как сообщили в Управлении архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска, в среднем на одного человека ввод жилой площади составил 0,76 квадрата.

Общая площадь построенных многоэтажных домов − 1,33 миллиона метров квадратных. Это 93 многоэтажки и 20 143 квартиры.

− На комплексных площадках введено 49 домов общей площадью 548 286 метров квадратных, − отметили в муниципалитете.

«Под ключ» сдано 12% квартир в новостройках.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber