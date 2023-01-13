«Прятался среди скотины»: под Новосибирском пристав нашел босого должника, схоронившегося в сарае

Под Новосибирском приставы нашли должника, который прятался среди скотины в сарае. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Чановском районе Новосибирской области пристав нашел злостного должника, который скрывался от закона. Мужчина, обвиняемый в краже, уклонялся от явки в суд, игнорировал повестки.

Пристав приехал по месту жительства сибиряка. Дверь открыла супруга и заявила, что благоверного дома нет. Мол, ушел несколько дней назад и пропал. Но обман ее быстро вскрылся. Все в доме говорило об обратном. На пороге стояли мужские ботинки, с которых стекала вода. А на столе было накрыто на двоих. Оказалось, трусливый сибиряк, схоронился в сарае.

– Там мужчина прятался среди домашней скотины. Гражданин пояснил сотруднику, что увидел машину ФССП и через окно босиком выпрыгнул, чтобы спрятаться в сарай, опасаясь, что лишат свободы, – рассказали в УФССП по Новосибирской области.

Сибиряка доставили в суд. Его приговорили к 1 году 9 месяцам колонии строгого режима.

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