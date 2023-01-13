Один погиб, еще двое в больнице: под Новосибирском легковушка влетела в КамАЗ

В Чановском районе Новосибирской области произошло ДТП со смертельным исходом. Фото: Госавтоинспекция Новосибирска

В пятницу, 13 января, в Чановском районе Новосибирской области произошло ДТП со смертельным исходом. Автомобиль Wolksagen врезался в КамАЗ, рассказали в Госавтоиспекции Новосибирска.

Авария произошла примерно в 14:10. Иномарка ехала по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны рабочего поселка Чаны в направлении Барабинска. На 1057 километре машина при неустановленных обстоятельствах столкнулась с грузовиком.

КамАЗ оказался автомобилем дорожной службы, который очищал обочину от снега. Ехал он в попутном направлении.

Пассажир легковушки от полученных травм скончался на месте.

− Мужчине на вид около 35 лет, личность устанавливается, − уточнили в Госавтоинспекции.

Водителя и еще одного пассажира иномарки доставили в больницу. На месте трагедии работают спасатели МЧС, сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.

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