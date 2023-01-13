Стали известны профессии с самыми высокими зарплатами в Новосибирске

В Новосибирске больше всего зарабатывают топ-менеджеры. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Новосибирске обновлен список самых высокооплачиваемых профессий. Специалисты сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали вакансии за декабрь 2022 года.

По итогам исследования самые высокие зарплаты в Новосибирске оказались у топ-менеджеров и специалистов по консультированию. Им предлагают по 78 тысяч рублей и 69,5 тысяч рублей в месяц соответственно. Не обделили и дефицитных кадров из сферы добычи сырья: им обещают платить более 63 тысяч рублей. Специалистам по маркетингу и автобизнесу предлагают более 61 тысячи рублей.

За год средние предлагаемые зарплаты в Новосибирской области возросли более чем на 2,5 тысячи рублей. При этом в рейтинге зарплат по регионам Сибири область занимает третье место.

Работодатели региона в среднем предлагают около 55 тысяч рублей. Оплату труда выше среднего уровня обещают также банкирам, айтишникам, строителям, сотрудникам сферы производства, рабочему персоналу и специалистам по закупкам.

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