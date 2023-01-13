В прокуратуру передали дело экс-замдиректора новосибирского завода «Искра». Фото: Артем КИЛЬКИН

Дело бывшего замдиректора Новосибирского механического завода «Искра» передали в прокуратуру. Там утвердят обвинительное заключение и направят его в суд. Его расследование завершили в Главном СУ СК РФ. Об этом сообщили в ведомстве.

Следствие установило, что в период с 2017 по 2019 года директор ООО «Трансолеум М» Еремин должностным лицам предоставлял фиктивные коммерческие предложения. Таким образом он заключил между компанией и подконтрольными ему организациями договора на поставку товаров по завышенной стоимости. Действия Еремина нанесли заводу «Искра» ущерб в размере 112,7 млн рублей.

Помимо этого, добавили в Следственном комитете, Еремин передавал зам директора АО НМЗ «Искра» Миргородскому и начальнику отдела предприятия Александру Мельникову деньги. Предназначались они за заключение договоров на поставку с фирмами, которые он контролировал. Проводили их для выгодных для организаций условиях. В общей сложности он передал им 8,2 млн рублей.

– Имущество обвиняемых арестовали на сумму свыше 114 млн рублей, – добавили в СК.

В Следственном комитете добавили, что дело Мельникова направили в суд в октябре 2022 года. Связано это с тем, что он заключил досудебное соглашение со следствием.

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