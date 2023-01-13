В Центральном парке Новосибирска появился бесплатный туалет

Общественный туалет стоит со стороны улицы Ядринцевской. Фото: "Зеленый Новосибирск"

В Центральном парке Новосибирска появился бесплатный общественный туалет. Об этом сообщили на муниципальном портале «Зеленый Новосибирск».

Расположилась уборная в большом черном контейнере со стороны улицы Ядринцевская. Она оборудована комнатой матери и ребенка, а также модулем для маломобильных граждан. Работает общественный туалет с 10:00 до 22:00.

Напомним, что закупку на туалет с антивандальными унитазами и раковинами объявили в ноябре 2022 года. Заказчиком выступила МУ «Дирекция городских парков», которая готова была заплатить 2,9 миллиона рублей за общественную уборную.

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